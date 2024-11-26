К кому не будут применять меры по ограничению света и при каких условиях: решение правительства

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Кабмин снизил порог импорта электроэнергии с 80% до 60% для предприятий, которые освобождаются от ограничений потребления. Лимит мощностей для импорта из ЕС увеличен до 2,1 ГВт.

Кабинет министров Украины принял постановление, которым предусмотрено не применять меры ограничения электроэнергии к предприятиям, импортирующим более 60% от объема потребления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство энергетики.

Сообщается, что для создания предпосылок для увеличения импорта электрической энергии и обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях дефицита электрической энергии Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине.

Решение правительства принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электроэнергии, позволит развить собственную генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита

- пояснил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Ранее меры ограничения электроэнергии не предусматривались для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что согласно внесенным изменениям в положение, предусмотрено не применять меры ограничения отбора электрической энергии (графики ограничения потребления электрической энергии, почасового отключения электрической энергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения) к небытовым потребителям, в общем объеме потребления электрической энергии которых в каждом расчетном часе объем приобретенной импортированной электрической энергии составляет не менее 60% общего объема потребления электрической энергии или не менее 60% общего объема потребления электрической энергии обеспечивается за счет собственного производства электрической энергии потребителем.

Дополнение

Украина и европейских союзов договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 Квт.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина