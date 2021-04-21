Johnson & Johnson добавит на этикетку вакцины предупреждение о вероятности тромбоза
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Американская компания Johnson & Johnson заявила о возобновлении поставок в Европу вакцины от коронавируса с предупреждающей этикеткой о риске образования сгустков крови (тромбов). Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
После того, как компания Johnson & Johnson получила рекомендации от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) добавить на этикетку препарата предупреждение о риске образования сгустков крови (тромбов).
Так, компания в ближайшее время возобновит поставки вакцины в ЕС, Исландию и Норвегию. Кроме того, в Johnson & Johnson заявили, что намерены возобновить клинические испытания вакцины.
Отмечается, что на новой этикетке препарата будет предупреждение о риске редкого побочного эффекта и инструкции, как его распознать и лечить.
Как передает ведомство, вакцину Johnson & Johnson можно хранить в обычных медицинских холодильниках.
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“Это чрезвычайно редкое событие. Мы надеемся, что ознакомив людей с этим, а также предоставив четкие диагностические и терапевтические рекомендации, мы сможем восстановить доверие к нашей вакцине”, — заявили в компании.
Контекст
13 апреля стало известно, что Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовали временно приостановить использование вакцины производства Johnson & Johnson. Компания выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Причиной этого стали случаи образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.