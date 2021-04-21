Johnson & Johnson додасть на етикетку вакцини попередження про ймовірність тромбозу

Деталі

Після того, як компанія Johnson & Johnson отримала рекомендації від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) додати на етикетку препарату попередження про ризик утворення згустків крові (тромбів).

Так, компанія найближчим часом відновить поставки вакцини в ЄС, Ісландію та Норвегію. Крім того, в Johnson & Johnson заявили, що мають намір відновити клінічні випробування вакцини.

Відзначається, що на новій етикетці препарату буде попередження про ризик рідкісного побічного ефекту і інструкції, як його розпізнати і лікувати.

Як передає відомство, вакцину Johnson & Johnson можна зберігати в звичайних медичних холодильниках.

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“Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини”, — заявили в компанії.

Контекст

13 квітня стало відомо, що Центри з контролю і профілактиці захворювань і Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США рекомендували тимчасово призупинити використання вакцини виробництва Johnson & Johnson. Компанія випустила прес-реліз, в якому повідомила, що вирішила відкласти застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європі. Причиною цього стали випадки утворення тромбів після вакцинації препаратом J&J.