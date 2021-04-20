Регулятор ЄС визнав можливий зв'язок між вакциною Johnson & Johnson та тромбозом

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що утворення тромбів має бути включено в список рідкісних побічних ефектів вакцини компанії Janssen, яка є підрозділом американської Johnson & Johnson. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві регулятора Євросоюзу, пише УНН.

Деталі

“Комітет агентства по оцінці фармаконаглядових ризиків прийшов до висновку, що попередження про незвичайні тромби має бути додано до інформації про продукт для вакцини від COVID-19 Janssen”, — йдеться в заяві. У той же час європейський регулятор підкреслив, що переваги від використання вакцини продовжують переважувати ризики.

В цілому в ЕМА не стали виділяти специфічні фактори ризику для вакцини Janssen.

Повідомляється, що комітет фармаконагляду ЕМА вивчив вісім повідомлень про тромбоемболічні ускладнення у щеплених в США, де уколи зробили вже понад 7 мільйонів осіб. Всі ускладнення розвивалися у людей у віці до 60 років протягом трьох тижнів після вакцинації. Більшість з них — жінки.

В ЄС вакцинація схваленим ЕМА до використання препаратом Johnson & Johnson ще не починалася.

Прес-конференція EMA, 20 квітня 2021 року:

Контекст

Раніше Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США і Центр по контролю і поширенню захворювань (CDC) рекомендували призупинити вакцинацію від COVID-19 препаратом фармакологічного підрозділи Janssen компанії Johnson & Johnson “з міркувань обережності”. Американська компанія Johnson & Johnson випустила прес-реліз, в якому повідомила, що вирішила відкласти застосування своєї вакцини від коронавірусу в Європі. Компанія повідомила, що їй відомо про випадки утворення тромбів після вакцинації препаратом J&J. ЕМА, в свою чергу, повідомляло, що проведе оцінку ризиків вакцини і оприлюднить свій науковий висновок.

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