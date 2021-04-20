Регулятор ЕС признал возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора Евросоюза, пишет УНН.
Детали
“Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen”, — говорится в заявлении. В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.
В целом в ЕМА не стали выделять специфические факторы риска для вакцины Janssen.
Сообщается, что комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у привитых в США, где уколы сделали уже более 7 миллионов человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них — женщины.
В ЕС вакцинация одобренным ЕМА к использованию препаратом Johnson & Johnson еще не начиналась.
Пресс-конференция EMA, 20 апреля 2021 года:
Контекст
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson “из соображений предосторожности”. Американская компания Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J. ЕМА, в свою очередь, сообщало, что проведет оценку рисков вакцины и обнародует свое научное заключение.