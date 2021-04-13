США призупинили використання вакцини Johnson & Johnson: у шести пацієнтів виявили тромби

Деталі

Таке рішення, йдеться в спільній заяві наглядових відомств, яке цитує Reuters, було прийнято після того, як у шести осіб після щеплення утворилися тромби. Йдеться про шість жінок у віці від 18 до 48 років. Одна з них померла, ще одна перебуває в лікарні в критичному стані.

Виявлені випадки утворення тромбів у пацієнтів, які зробили щеплення вакциною Johnson & Johnson, вкрай рідкісні, підкреслюється в заяві. Проте, регулятори вважають, що до завершення розслідування від застосування цієї вакцини слід утриматися.

Довідка

У США застосування вакцини Johnson & Johnson було схвалено в лютому, в Євросоюзі — в березні. Станом на 12 квітня, Johnson & Johnson поставив в США 6,8 мільйона доз щеплення.

Вакцина від Johnson & Johnson вимагає одного уколу, а не двох, як більшість інших щеплень від коронавірусу, які зараз використовуються в світі. Ця вакцина зроблена на основі 26-го серотипу аденовірусу.

У березні в країнах Європи призупиняли використання вакцини AstraZeneca через випадки тромбозу у пацієнтів, які зробили таке щеплення. На початку квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) оголосило, що зв’язок між вакциною і утворенням тромбів дійсно є, але мова йде про вкрай рідкісний побічний ефект і використання AstraZeneca можна продовжити.

У США, згідно з даними CDC — 31 015 033 випадки захворювання, 559 172 особи загинули.