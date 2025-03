Європейський регулятор визнав можливий зв'язок між вакцинами AstraZeneca та випадками тромбозу

Деталі

“EMA закликає працівників сфери охорони здоров’я та людей, що вакцинуються, залишатися поінформованими про можливість дуже рідкісних випадків тромбозу протягом двох тижнів з моменту щеплення”, — йдеться в документі.

У той же час європейський регулятор підкреслив, що переваги від використання вакцини продовжують переважувати ризики.

Регулятор ЄС не став виділяти специфічні фактори ризику при використанні вакцини AstraZeneca.

За даними EMA, найбільш схильні до ризику тромбозу жінки у віці до 60 років. Смертельно небезпечні побічні ефекти можуть проявитися у них протягом двох тижнів після вакцинації препаратом AstraZeneca. До 22 березня агентство зареєструвало понад 60 випадків утворення тромбів у щеплених. 18 осіб померли. У загальній же складності вакцину отримали понад 25 млн європейців.

На фоні повідомлень про смерті після щеплень препарат AstraZeneca перейменували в Vaxzevria.

