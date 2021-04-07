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Європейський регулятор визнав можливий зв'язок між вакцинами AstraZeneca та випадками тромбозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що утворення тромбів має бути включено в список рідкісних побічних ефектів вакцини Vaxzevria, розробленої британсько-шведською компанією AstraZeneca, пише УНН з посиланням на повідомлення EMA.

Деталі

“EMA закликає працівників сфери охорони здоров’я та людей, що вакцинуються, залишатися поінформованими про можливість дуже рідкісних випадків тромбозу протягом двох тижнів з моменту щеплення”, — йдеться в документі.

У той же час європейський регулятор підкреслив, що переваги від використання вакцини продовжують переважувати ризики.

Регулятор ЄС не став виділяти специфічні фактори ризику при використанні вакцини AstraZeneca.

За даними EMA, найбільш схильні до ризику тромбозу жінки у віці до 60 років. Смертельно небезпечні побічні ефекти можуть проявитися у них протягом двох тижнів після вакцинації препаратом AstraZeneca. До 22 березня агентство зареєструвало понад 60 випадків утворення тромбів у щеплених. 18 осіб померли. У загальній же складності вакцину отримали понад 25 млн європейців.

На фоні повідомлень про смерті після щеплень препарат AstraZeneca перейменували в Vaxzevria.

EMA’s safety committee ( #PRAC ) has concluded its review of very rare cases of unusual blood clots with AstraZeneca # COVID19 vaccine.
https://t.co/WGsfRP8PTo pic.twitter.com/aeyzK3bfxd

— EU Medicines Agency (@EMA_News) April 7, 2021

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