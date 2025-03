Европейский регулятор признал возможную связь между вакцинами AstraZeneca и случаями тромбоза

Детали

“EMA призывает работников сферы здравоохранения и вакцинируемых людей оставаться осведомленными о возможности очень редких случаев тромбоза в течение двух недель с момента прививки”, — говорится в документе.

В то же время европейский регулятор подчеркнул, что преимущества от использования вакцины продолжают перевешивать риски.

Регулятор ЕС не стал выделять специфические факторы риска при использовании вакцины AstraZeneca.

По данным EMA, наиболее подвержены риску тромбоза женщины в возрасте до 60 лет. Смертельно опасные побочные эффекты могут проявиться у них в течение двух недель после вакцинации препаратом AstraZeneca. К 22 марта агентство зарегистрировало более 60 случаев образования тромбов у привитых. 18 человек умерли. В общей же сложности вакцину получили свыше 25 млн европейцев.

На фоне сообщений о смертях после прививок препарат AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.

