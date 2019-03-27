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Израиль вновь был обстрелян из сектора Газа

Киев • УНН

 • 11274 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Армия обороны Израиля во вторник вечером, 26 марта, зафиксировала запуск ракет из сектора Газа.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог армии Израиля в Twitter.

Израиль вновь был обстрелян из сектора Газа

В сообщении говорится о срабатывании сирен воздушной тревоги на юге Израиля.

В частности, отмечается, что в ответ на обстрелы самолеты израильских ВВС нанесли удары по целям в секторе Газы.

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Напомним, израильские военно-воздушные силы нанесли удар по десяткам объектов ХАМАСа и небольшой группе "Исламского джихада". Цели включали многоэтажный дом в городе Газа, который, по данным Израиля, служил штаб-квартирой военной разведки ХАМАСа и офисом лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Нетаньяху заявил, что Израиль "сделает все необходимое, чтобы защитить наш народ и защитить наше государство".

Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семь человек, включая двух детей, были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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