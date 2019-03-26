Прем'єр Ізраїлю пригрозив новими діями після ударів по сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль завдав по військових об'єктах у секторі Газі масштабних ударів і "готовий зробити набагато більше". Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Нетаньяху виступив за допомогою супутникового зв'язку у вівторок на конференції AIPAC у Вашингтоні після раптового повернення додому, щоб впоратися з ескалацією насильства з лідерами ХАМАСу в секторі Газі після того, як ракета влучила у будинок у центральному Ізраїлі.
Ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по десятках об'єктів ХАМАСу і невеликій групі "Ісламського джихаду". Цілі включали багатоповерховий будинок у місті Газа, який, за даним Ізраїлю, служив штаб-квартирою військової розвідки ХАМАСу і офісом лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.
Нетаньяху заявив, що Ізраїль "зробить все необхідне, щоб захистити наш народ і захистити нашу державу".
Ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці 25 березня звідти була запущена ракета, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет у центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки постраждали семеро людей, включаючи двох дітей, які були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.