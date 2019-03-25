Ізраїль наніс авіаудар по офісу лідера ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїльська авіація завдала в понеділок ракетного удару по офісу глави політбюро руху ХАМАС Ісмаїла Ханії в Газі. Про це повідомило палестинське інформаційне агентство Maan, передає УНН.
За інформацією, яка надходить в ЗМІ, в результаті обстрілу безпілотників адміністративна будівля повністю зруйнована. Крім того, як повідомляється, ударів з повітря зазнали позиції збройного крила ХАМАС — “Бригад Іззеддіна аль-Кассама”. Ще одна ракета потрапила в житловий будинок на сході Гази. Про постраждалих не повідомляється. За даними Maan, ракетному обстрілу передували попереджувальні удари літаків-розвідників, які слугували сигналом до екстреної евакуації жителів.
Армія Ізраїлю підтвердила, що завдала удару по офісу Ханії в Газі.
У відповідь на ізраїльські удари діючі в секторі Гази палестинські угруповання піддали ракетним ударам територію Ізраїлю, здійснивши не менше 30 пусків.
תיעוד מתקיפת המטה של ארגון הטרור חמאס בצברא: pic.twitter.com/sEFF1hr3ki— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 марта 2019 г.
Ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці звідти була запущена ракета, яка потрапила в житловий будинок в мошаві (сільськогосподарське поселення) Мішмерет в центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки постраждали семеро ізраїльтян, включаючи трьох дітей, які були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.
У відповідь армія в понеділок почала наносити удари по позиціях руху ХАМАС, який контролює Газу.