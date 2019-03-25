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Ізраїль наніс авіаудар по офісу лідера ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїльська авіація завдала в понеділок ракетного удару по офісу глави політбюро руху ХАМАС Ісмаїла Ханії в Газі. Про це повідомило палестинське інформаційне агентство Maan, передає УНН.

Ізраїль наніс авіаудар по офісу лідера ХАМАС

За інформацією, яка надходить в ЗМІ, в результаті обстрілу безпілотників адміністративна будівля повністю зруйнована. Крім того, як повідомляється, ударів з повітря зазнали позиції збройного крила ХАМАС — “Бригад Іззеддіна аль-Кассама”. Ще одна ракета потрапила в житловий будинок на сході Гази. Про постраждалих не повідомляється. За даними Maan, ракетному обстрілу передували попереджувальні удари літаків-розвідників, які слугували сигналом до екстреної евакуації жителів.

Армія Ізраїлю підтвердила, що завдала удару по офісу Ханії в Газі.

У відповідь на ізраїльські удари діючі в секторі Гази палестинські угруповання піддали ракетним ударам територію Ізраїлю, здійснивши не менше 30 пусків.

תיעוד מתקיפת המטה של ארגון הטרור חמאס בצברא: pic.twitter.com/sEFF1hr3ki

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 25 марта 2019 г.

Ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці звідти була запущена ракета, яка потрапила в житловий будинок в мошаві (сільськогосподарське поселення) Мішмерет в центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки постраждали семеро ізраїльтян, включаючи трьох дітей, які були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

У відповідь армія в понеділок почала наносити удари по позиціях руху ХАМАС, який контролює Газу.

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