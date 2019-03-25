Израиль нанес авиаудар по офису лидера ХАМАС

По информации, которая поступает в СМИ, в результате обстрела беспилотников административное здание полностью разрушено. Кроме того, как сообщается, ударам с воздуха подверглись позиции вооруженного крыла ХАМАС -“Бригад Иззэддина аль-Кассама”. Еще одна ракета попала в жилой дом на востоке Газы. О пострадавших не сообщается. По данным Maan, ракетному обстрелу предшествовали предупреждающие удары самолетов-разведчиков, послужившие сигналом к экстренной эвакуации жителей.

Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по офису Хании в Газе.

В ответ на израильские удары действующие в секторе Газа палестинские группировки подвергли ракетным ударам территорию Израиля, осуществив не менее 30 пусков.

תיעוד מתקיפת המטה של ארגון הטרור חמאס בצברא: pic.twitter.com/sEFF1hr3ki

Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как ранним утром оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая троих детей, которые были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

В ответ армия в понедельник начала наносить удары по позициям контролирующего Газу движения ХАМАС.