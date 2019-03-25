В Ізраїлі знову бомбардують будівлі сектора Газа – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Почалася нова хвиля ізраїльських ударів по будівлях сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.
Так, палестинські ЗМІ повідомляють про нову хвилю "інтенсивного бомбардування" будівель у секторі Гази. В одному випадку ізраїльський літак завдав удару по будівлі в місті Газа декількома ракетами.
Нагадаємо, Ізраїльські війська закрили відкриті до цього райони навколо сектора Газа.
Раніше повідомлялося, що із сектора Гази знову випустили ракету по Ізраїлю, 6 людей поранено.
Як повідомляв УНН, Ізраїль вирішив провести обмежену мобілізацію резервістів у підрозділи розвідки і протиповітряної оборони після ракетного обстрілу у понеділок вранці.