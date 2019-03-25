Із сектора Газа знову випустили ракету по Ізраїлю, 6 людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Шість осіб було поранено в понеділок рано вранці після того, як в будинок в центральному Ізраїлі потрапила ракета, випущена із сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haaretz.
Співробітники аварійно-рятувальних служб повідомили, що стан жінки 50-ти років - середньої тяжкості, а решта поранених, двоє з яких немовлята, отримали легкі травми.
Після вибуху будинок загорівся, але все встигли евакуюватися.
Ізраїльська армія підтвердила, що запуск ракети було проведено із сектора Гази.
Це сталося в той момент, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебував у Вашингтоні на щорічній конференції AIPAC. Він також повинен зустрітися пізніше в понеділок з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, радикали з сектора Гази випустили дві ракети по району так званого Великого Тель-Авіва 14 березня увечері.
נזק רב בבית שנפגע ישירות בשרון. בין הפצועים גם פעוטות pic.twitter.com/YS5Y9Pb47T— Bar Peleg (@bar_peleg) 25 марта 2019 г.