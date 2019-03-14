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Дві ракети були запущені з території сектору Гази по Тель-Авіву - ЗС Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Радикали з сектора Гази випустили дві ракети по району так званого Великого Тель-Авіва в четвер увечері. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

Дві ракети були запущені з території сектору Гази по Тель-Авіву - ЗС Ізраїлю

“Після повідомлень про спрацювання сирен повітряної тривоги в районі Гуш-Дан (Великий Тель-Авів) інформуємо, що попереднє вивчення даних вказує, що дві ракети були запущені з сектора Гази по ізраїльській території”, — йдеться в комюніке військових.

За даними ізраїльського державного радіо “Кан”, система ППО “Залізний купол” перехопила одну з ракет.

За його даними, друга ракета, запущена з сектора по території Ізраїлю, розірвалася в незаселеній місцевості. Про постраждалих в результаті інциденту повідомлень не надходило.

Радіостанція також зазначила, що це перший ракетний обстріл Тель-Авіва з серпня 2014 року, коли Ізраїль вів у секторі Гази військову операцію “Незламна скеля”, яка тривала 50 днів.

בהמשך לדיווח על הפעלת אזעקה במרחב גוש דן, מפרטים ראשונים עולה כי זוהו שני שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. פרטים בהמשך

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 березня 2019 р.

Нагадуємо, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у вівторок, що єврейська держава здійснює контакти з низкою арабських і мусульманських країн, які раніше були їй ворожі. Відповідну заяву він зробив на церемонії пам’яті третього ізраїльського прем’єра Леві Ешколя в Єрусалимі.

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