Две ракеты были запущены с территории сектора Газы по Тель-Авиву - ВС Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива в четверг вечером. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.
“После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории”, — говорится в коммюнике военных.
По данным израильского государственного радио “Кан”, система ПВО “Железный купол” перехватила одну из ракет.
По его данным, вторая ракета, запущенная из сектора по территории Израиля, разорвалась в незаселенной местности. О пострадавших в результате инцидента сообщений не поступало.
Радиостанция также отметила, что это первый ракетный обстрел Тель-Авива с августа 2014 года, когда Израиль вел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию “Нерушимая скала”.
בהמשך לדיווח על הפעלת אזעקה במרחב גוש דן, מפרטים ראשונים עולה כי זוהו שני שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. פרטים בהמשך— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 14 березня 2019 р.
Напоминаем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что еврейское государство осуществляет контакты с рядом арабских и мусульманских стран, которые ранее были ей враждебны. Соответствующее заявление он сделал на церемонии памяти третьего израильского премьера Леви Эшколя в Иерусалиме.