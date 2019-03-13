Ізраїль здійснює контакти з раніше ворожими країнами - Нетаньяху
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у вівторок, що єврейська держава здійснює контакти з низкою арабських і мусульманських країн, які раніше були їй ворожі. Відповідну заяву він зробив на церемонії пам’яті третього ізраїльського прем’єра Леві Ешколя в Єрусалимі, повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
“Ми активно просуваємо процес визнання і досягнення згоди з нашими сусідами, не з усіма, але з багатьма з них. Ми робимо це з широкими сегментами арабського і мусульманського світу, проводячи прискорений процес нормалізації, тільки частина якого доступна громадськості. Ми ведемо цей процес в таємниці. В даний час Ізраїль підтримує контакти з півдюжиною важливих арабських і мусульманських країн, які до недавнього часу були йому ворожі”, — повідомив Нетаньяху.
В кінці жовтня 2018 року ізраїльський прем’єр відвідав Оман на запрошення султана Кабуса бен Саїда Аль Саїда. Це стало першим офіційним контактом двох держав з 1996 року. У канцелярії Нетаньяху тоді відзначили, що поїздка прем’єра в цю арабську країну є важливим кроком в реалізації його політики щодо зміцнення зв’язків з країнами регіону.
Місяць тому в ході візиту до Варшави ізраїльський прем’єр повідомив, що ряд країн Близького Сходу наслідують приклад Омана і здійснюють контакти з Ізраїлем. Тоді, як і зараз, він не став уточнювати, про які держави йде мова.
У Ізраїлю встановлені дипломатичні відносини з двома арабськими країнами — Єгиптом і Йорданією.
Як повідомляв УНН, Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах ХАМАС в секторі Газа.