Ізраїль здійснює контакти з раніше ворожими країнами - Нетаньяху

КИЇВ. 13 березня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у вівторок, що єврейська держава здійснює контакти з низкою арабських і мусульманських країн, які раніше були їй ворожі. Відповідну заяву він зробив на церемонії пам’яті третього ізраїльського прем’єра Леві Ешколя в Єрусалимі, повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.