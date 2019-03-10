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Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа

Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск ракети по єврейській державі. Про це в неділю повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в своєму Twitter, передає УНН.

“Ми відповіли, вразивши кілька військових цілей комплексу ХАМАС в секторі Газа, а також два судна ХАМАС”, — йдеться в заяві.

Раніше прес-служба армії повідомила, що радикали з сектора Газа запустили по території Ізраїлю ракету. За інформацією державного радіо Ізраїлю Kan, вона розірвалася в незаселеній місцевості, що постраждали в результаті інциденту немає.

Перед цим, радикали з сектора Газа запустили в суботу ракету по території Ізраїлю.

Нагадаємо, напередодні ізраїльські літаки завдали в четвер удару по декількох військових цілях на території табору руху ХАМАС в південній частині сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл і запуск палаючих повітряних куль у напрямку до території єврейської держави.

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