Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на запуск ракети по єврейській державі. Про це в неділю повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в своєму Twitter, передає УНН.
“Ми відповіли, вразивши кілька військових цілей комплексу ХАМАС в секторі Газа, а також два судна ХАМАС”, — йдеться в заяві.
Раніше прес-служба армії повідомила, що радикали з сектора Газа запустили по території Ізраїлю ракету. За інформацією державного радіо Ізраїлю Kan, вона розірвалася в незаселеній місцевості, що постраждали в результаті інциденту немає.
Перед цим, радикали з сектора Газа запустили в суботу ракету по території Ізраїлю.
Нагадаємо, напередодні ізраїльські літаки завдали в четвер удару по декількох військових цілях на території табору руху ХАМАС в південній частині сектора Гази у відповідь на ракетний обстріл і запуск палаючих повітряних куль у напрямку до території єврейської держави.