Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Израильские ВВС нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по еврейскому государству. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в своем Twitter, передает УНН.
"Мы ответили, поразив несколько военных целей комплекса ХАМАС в секторе Газа, а также два судна ХАМАС", - говорится в заявлении.
Ранее пресс-служба армии сообщила, что радикалы из сектора Газа запустили по территории Израиля ракету. По информации государственного радио Израиля Kan, она разорвалась в незаселенной местности, пострадавших в результате инцидента нет.
Перед этим, радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля.
Напомним, накануне израильские самолеты нанесли в четверг удар по нескольким военных целях на территории лагеря движения ХАМАС в южной части сектора Газы в ответ на ракетный обстрел и запуск горящих воздушных шаров по направлению к территории еврейского государства.