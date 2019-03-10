Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

"Мы ответили, поразив несколько военных целей комплекса ХАМАС в секторе Газа, а также два судна ХАМАС", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба армии сообщила, что радикалы из сектора Газа запустили по территории Израиля ракету. По информации государственного радио Израиля Kan, она разорвалась в незаселенной местности, пострадавших в результате инцидента нет.

Перед этим, радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля.

Напомним, накануне израильские самолеты нанесли в четверг удар по нескольким военных целях на территории лагеря движения ХАМАС в южной части сектора Газы в ответ на ракетный обстрел и запуск горящих воздушных шаров по направлению к территории еврейского государства.