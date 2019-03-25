Из сектора Газа снова выпустили ракету по Израилю, 6 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Шесть человек были ранены в понедельник рано утром после того, как в дом в центральном Израиле попала ракета, выпущенная из сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.
Сотрудники аварийно-спасательных служб сообщили, что состояние женщины 50-ти лет - средней тяжести, а остальные раненые, двое из которых младенцы, получили легкие травмы.
После взрыва дом загорелся, но все успели эвакуироваться.
Израильская армия подтвердила, что запуск ракеты был произведен из сектора Газы.
Это произошло в тот момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находился в Вашингтоне на ежегодной конференции AIPAC. Он также должен встретиться позже в понедельник с президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива 14 марта вечером.
נזק רב בבית שנפגע ישירות בשרון. בין הפצועים גם פעוטות pic.twitter.com/YS5Y9Pb47T— Bar Peleg (@bar_peleg) 25 марта 2019 г.