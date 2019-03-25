В Израиле снова бомбят здания сектора Газа – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Началась новая волна израильских ударов по зданиям сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Так, палестинские СМИ сообщают о новой волне "интенсивной бомбардировке" зданий в секторе Газа. В одном случае израильский самолет нанес удар по зданию в городе Газа несколькими ракетами.
Напомним, Израильские войска закрыли открытые для этого районы вокруг сектора Газа.
Ранее сообщалось, что из сектора Газа снова выпустили ракету по Израилю, 6 человек получили ранения.
Как сообщал УНН, Израиль решил провести ограниченную мобилизацию резервистов в подразделения разведки и противовоздушной обороны после ракетного обстрела в понедельник утром.