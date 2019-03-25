ЗМІ: армія Ізраїлю закрила райони навколо сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїльські війська закрили відкриті до цього райони навколо сектора Газа напередодні можливих військових операцій і ескалації насильства у цьому районі після того, як ракетним ударом рано вранці у понеділок з прибережного анклаву вдарили по будинку у центральному Ізраїлі, у результаті чого були поранені семеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначається, зокрема, військові закрили ворота, що ведуть до місця меморіалу "Чорної Стріли", яка виходить на північну частину сектору Гази, а також в інших місцях біля сектора.
Вказано, що армія не повідомляє подробиць про свої плани оголосити певні райони навколо сектора Газа закритими військовими зонами.
"Армія повідомляє, що ніяких особливих інструкцій жителям цього району поки не дано", - пише видання.
Нагадаємо, раніше Ізраїль почав мобілізувати резервістів після обстрілу з сектору Газа.
Ракета потрапила у приватний будинок у селищі Мішмерет у районі Кфар-Саба, у результаті чого семеро осіб були поранені, у тому числі двоє малих дітей.
Прем'єр країни Нетаньяху перервав візит до США через ракетний обстріл Ізраїлю.