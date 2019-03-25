ЗМІ: армія Ізраїлю закрила райони навколо сектора Газа

КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїльські війська закрили відкриті до цього райони навколо сектора Газа напередодні можливих військових операцій і ескалації насильства у цьому районі після того, як ракетним ударом рано вранці у понеділок з прибережного анклаву вдарили по будинку у центральному Ізраїлі, у результаті чого були поранені семеро людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.