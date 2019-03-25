СМИ: армия Израиля закрыла районы вокруг сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Израильские войска закрыли открытые до этого районы вокруг сектора Газа накануне возможных военных операций и эскалации насилия в этом районе после того, как ракетным ударом рано утром в понедельник с прибрежного анклава ударили по дому в центральном Израиле, в результате чего были ранены семь человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.
Как отмечается, в частности, военные закрыли ворота, ведущие к месту мемориала "Черной Стрелы", которая выходит на северную часть сектора Газы, а также в других местах возле сектора.
Указано, что армия не сообщает подробностей о своих планах объявить определенные районы вокруг сектора Газа закрытыми военными зонами.
"Армия сообщает, что никаких особых инструкций жителям этого района пока не дано", - пишет издание.
Напомним, ранее Израиль начал мобилизовать резервистов после обстрела из сектора Газа.
Ракета попала в частный дом в поселке Мишмерет в районе Кфар-Саба, в результате чего семь человек были ранены, в том числе двое маленьких детей.
Премьер страны Нетаньяху прервал визит в США из-за ракетного обстрела Израиля.