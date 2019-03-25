Ізраїль мобілізовує резервістів після обстрілу з сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїль вирішив провести обмежену мобілізацію резервістів у підрозділи розвідки і протиповітряної оборони після ракетного обстрілу у понеділок вранці. Про це з посиланням на Армію оборони Ізраїлю повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
"Ізраїль розгорнув дві піхотні і бронетанкові бригади на півдні Ізраїлю і почав обмежений виклик резервістів у підрозділи розвідки і протиповітряної оборони після ракетного обстрілу центрального Ізраїлю у понеділок вранці", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, дві додаткові бригади спрямовані на підтримку дивізії Армії оборони Ізраїлю у районі сектора Газа, з приблизно 1000 солдатів, які проводили навчання, але які були перервані через загострення напруженості.
Ракета потрапила у приватний будинок у селищі Мішмерет у районі Кфар-Саба, у результаті чого семеро осіб були поранені, у тому числі двоє малих дітей.
Прем'єр країни Нетаньяху перервав візит до США через ракетний обстріл Ізраїлю.