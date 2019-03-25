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Нетаньяху перервав візит до США через ракетний обстріл Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що скорочує свій візит до США і повертається до Ізраїлю через обстріли із сектора Газа. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.

Нетаньяху перервав візит до США через ракетний обстріл Ізраїлю

Він сказав, що залишиться у Вашингтоні достатньо довго, щоб зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у понеділок вранці за місцевим часом, "і відразу після цього повертатиметься до Ізраїлю, щоб самому спостерігати за нашою реакцією".

Нетаньяху заявив, що Ізраїль "відповість силою" проти ХАМАСу і терористів в секторі Газа після запуску у понеділок вранці ракети у бік Ізраїлю, відзначає The Jerusalem Post.

"Я розмовляв з начальником штабу ЦАХАЛу, главою спецслужби Шабак і начальником розвідки, і він вважає це злочинним діянням проти Держави Ізраїль", - заявив Нетаньяху.

Ракета потрапила у приватний будинок у селищі Мішмерет у районі Кфар-Саба, у результаті чого семеро осіб були поранені, у тому числі двоє малих дітей.

Постраждалих евакуювали в медичний центр Меїр.

Сили безпеки Ізраїлю підтвердили, що ракета прилетіла з боку сектора Газа. Палестинські ЗМІ повідомили, що ХАМАС готується до відповіді Армії оборони Ізраїлю.

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