Нетаньяху прервал визит в США из-за ракетного обстрела Израиля

Он сказал, что останется в Вашингтоне достаточно долго, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом в понедельник утром по местному времени, "и сразу после этого будет возвращаться в Израиль, чтобы самому наблюдать за нашей реакцией".

Нетаньяху заявил, что Израиль "ответит силой" против ХАМАСа и террористов в секторе Газа после запуска в понедельник утром ракеты в сторону Израиля, отмечает The Jerusalem Post.

"Я разговаривал с начальником штаба ЦАХАЛа, главой спецслужбы Шабак и начальником разведки, и он считает это преступным деянием против Государства Израиль", - заявил Нетаньяху.

Ракета попала в частный дом в поселке Мишмерет в районе Кфар-Саба, в результате чего семь человек были ранены, в том числе двое маленьких детей.

Пострадавших эвакуировали в медицинский центр Меир.

Силы безопасности Израиля подтвердили, что ракета прилетела со стороны сектора Газа. Палестинские СМИ сообщили, что ХАМАС готовится к ответу Армии обороны Израиля.