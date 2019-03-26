Премьер Израиля пригрозил новыми действиями после ударов по сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес по военным объектам в секторе Газа масштабных ударов и "готов сделать гораздо больше". Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Нетаньяху выступил с помощью спутниковой связи во вторник на конференции AIPAC в Вашингтоне после внезапного возвращения домой, чтобы справиться с эскалацией насилия с лидерами ХАМАСа в секторе Газа после того, как ракета попала в дом в центральном Израиле.
Израильские военно-воздушные силы нанесли удар по десяткам объектов ХАМАСа и небольшой группе "Исламского джихада". Цели включали многоэтажный дом в городе Газа, который, по данным Израиля, служил штаб-квартирой военной разведки ХАМАСа и офисом лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
Нетаньяху заявил, что Израиль "сделает все необходимое, чтобы защитить наш народ и защитить наше государство".
Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семь человек, включая двух детей, которые были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.