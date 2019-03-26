Ізраїль завдав ударів по 15 цілях у секторі Газа

Як зазначається, удари завдані по 15 об'єктах у північній частині сектора Газа, "у тому числі військовому комплексі, що належить терористичній організації ХАМАС у Бейт-Хануні, і військовому комплексі, що належить терористичній організації "Палестинський ісламський джихад" у Бейт-Лахії".

"Атака була здійснена у відповідь на обстріл ізраїльської території. Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Газа і за його межами", - вказали в Армії оборони Ізраїлю.

Раніше Ізраїль завдав авіаудару по офісу лідера ХАМАС.

Ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці 25 березня звідти була запущена ракета, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет у центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки постраждали семеро людей, включаючи двох дітей, які були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

מטוסי קרב תקפו כעת כ-15 יעדי טרור בצפון רצועת עזה בהם מתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס בבית חאנון ומתחם צבאי של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בבית להיא. התקיפה בוצעה בתגובה לירי לעבר שטח ישראל.

ארגון הטרור חמאס נושא באחריות לכל הנעשה ברצועה וממנה

תיעוד מתקיפת מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה אתמול: pic.twitter.com/6Y4eWepZjJ