Израиль нанес удары по 15 целям в секторе Газа

Как отмечается, удары нанесены по 15 объектам в северной части сектора Газа, "в том числе военному комплексу, принадлежащему террористической организации ХАМАС в Бейт-Хануне, и военному комплексу, принадлежащему террористической организации "Палестинский исламский джихад" в Бейт-Лахии".

"Атака была осуществлена в ответ на обстрел израильской территории. Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа и за его пределами", - указали в Армии обороны Израиля.

Ранее Израиль нанес авиаудар по офису лидера ХАМАС.

Ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семь человек, включая двух детей, которые были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

מטוסי קרב תקפו כעת כ -15 יעדי טרור בצפון רצועת עזה בהם מתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס בבית חאנון ומתחם צבאי של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בבית להיא. התקיפה בוצעה בתגובה לירי לעבר שטח ישראל.

ארגון הטרור חמאס נושא באחריות לכל הנעשה ברצועה וממנה

תיעוד מתקיפת מבנים צבאיים של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה אתמול : pic.twitter.com/6Y4eWepZjJ