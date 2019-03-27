Ізраїль знову був обстріляний з сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Армія оборони Ізраїлю у вівторок ввечері, 26 березня, зафіксувала запуск ракет з сектора Газа.
Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог армії Ізраїлю у Twitter.
У повідомленні йдеться про спрацювання сирен повітряної тривоги на півдні Ізраїлю.
Зокрема, зазначається, що у відповідь на обстріли літаки ізраїльських ВПС нанесли удари по цілям у секторі Гази.
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Нагадаємо, ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по десятках об’єктів ХАМАСу і невеликій групі “Ісламського джихаду”. Цілі включали багатоповерховий будинок у місті Газа, який, за даним Ізраїлю, служив штаб-квартирою військової розвідки ХАМАСу і офісом лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.
Нетаньяху заявив, що Ізраїль “зробить все необхідне, щоб захистити наш народ і захистити нашу державу”.
Ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці 25 березня звідти була запущена ракета, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет у центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки постраждали семеро людей, включаючи двох дітей, які були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.