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Ізраїль знову був обстріляний з сектора Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Армія оборони Ізраїлю у вівторок ввечері, 26 березня, зафіксувала запуск ракет з сектора Газа.
Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог армії Ізраїлю у Twitter.

Ізраїль знову був обстріляний з сектора Газа

У повідомленні йдеться про спрацювання сирен повітряної тривоги на півдні Ізраїлю.

Зокрема, зазначається, що у відповідь на обстріли літаки ізраїльських ВПС нанесли удари по цілям у секторі Гази.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Ізраїлю пригрозив новими діями після ударів по сектору Газа

Нагадаємо, ізраїльські військово-повітряні сили завдали удару по десятках об’єктів ХАМАСу і невеликій групі “Ісламського джихаду”. Цілі включали багатоповерховий будинок у місті Газа, який, за даним Ізраїлю, служив штаб-квартирою військової розвідки ХАМАСу і офісом лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль “зробить все необхідне, щоб захистити наш народ і захистити нашу державу”.

Ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці 25 березня звідти була запущена ракета, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет у центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки постраждали семеро людей, включаючи двох дітей, які були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості.

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