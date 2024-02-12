Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов

После смерти палестинского журналиста Вооруженные силы Израиля заявили, что никогда не имели умышленного намерения нападать на журналистов. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

После смерти палестинского тележурналиста Нафеза Абдула Джавада Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выразила решительное заявление о невмешательстве в работу представителей СМИ.

Вооруженные силы Израиля утвердили, что они никогда не будут "намеренно нападать на журналистов" и принимают все возможные меры для минимизации ущерба среди гражданского населения, включая представителей СМИ.

Добавим

Палестинский тележурналист Нафез Абдул Джавад был убит при обстреле Дейр-эль-Балах в результате ракетного удара израильских сил. На фоне этого инцидента важно отметить, что с начала конфликта на территории Газы по меньшей мере 79 журналистов потеряли жизни в результате боевых действий в различных регионах.

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