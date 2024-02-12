Ізраїльські сили оборони запевнили, що ніколи не нападатимуть на журналістів
Київ • УНН
Після загибелі палестинського тележурналіста під час ізраїльського обстрілу Дейр-аль-Бала ЦАХАЛ заявив, що вони ніколи не вбивають журналістів цілеспрямовано.
Після смерті палестинського журналіста Збройні сили Ізраїлю заявили, що ніколи не мали умисного наміру нападати на журналістів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Після смерті палестинського тележурналіста Нафеза Абдула Джавада Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) висловила рішучу заяву щодо невтручання у роботу представників ЗМІ.
Збройні сили Ізраїлю ствердили, що вони ніколи не будуть "навмисно нападати на журналістів" та вживають всі можливі заходи для мінімізації шкоди серед цивільного населення, включаючи представників ЗМІ.
Додамо
Палестинський тележурналіст Нафез Абдул Джавад був убитий при обстрілі Дейр-ель-Балах у результаті ракетного удару ізраїльських сил. На тлі цього інциденту важливо зауважити, що з початку конфлікту на території Гази щонайменше 79 журналістів втратили життя внаслідок бойових дій у різних регіонах.
ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС в навмисному завищенні кількості жертв у лікарні в Газі18.10.23, 11:55 • 410276 переглядiв