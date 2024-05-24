Израиль возобновляет переговоры с ХАМАС по заложникам: к встрече в Европе присоединится ЦРУ и премьер Катара

Директор ЦРУ встретится с главой Мосада в Европе с целью возобновить переговоры об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом. В которых также могут участвовать официальные лица из Катара и Египта. Об этом пишет УНН с ссылкой на The Times и Rai News.

Детали

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ближайшие дни отправится в Европу, чтобы встретиться с главой Моссада Дэвидом Барнеа. К встрече может присоединиться премьер-министр Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани. Тема встречи - возобновление переговоров об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом. Об этом стало известно редакции The Times, информация подтвердили два чиновника.

Указанная встреча высокого уровня станет первой с тех пор, как переговоры были остановлены две недели назад после реакции ХАМАС на предложение, разработанное американскими, катарскими и египетскими посредниками. Во время предыдущих переговоров поправки были признаны неприемлемыми.

Справка

Предложение предусматривало поэтапное освобождение 128 оставшихся израильских заложников, начиная с освобождения 33 женщин, пожилых и больных похищенных в течение шестинедельного периода перемирия. На втором этапе предполагалось освобождение остальных заложников и переговоры о постоянном прекращении огня. Тела заложников, удерживаемых ХАМАС, затем будут освобождены во время третьего этапа.

Напомним,

Израиль заявляет о готовности возобновить переговоры о перемирии с ХАМАС для освобождения заложников и прекращения огня на фоне продолжающейся войны в Газе.