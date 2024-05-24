Израиль возобновляет переговоры с ХАМАС по заложникам: к встрече в Европе присоединится ЦРУ и премьер Катара

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  56835 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  43469 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  56269 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  123001 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  125160 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161933 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153608 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  136239 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

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Израиль возобновляет переговоры с ХАМАС по заложникам: к встрече в Европе присоединится ЦРУ и премьер Катара

Израиль, ЦРУ и Катар должны возобновить переговоры в Европе об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Новости Мира •   •  9715 просмотра
Израиль возобновляет переговоры с ХАМАС по заложникам: к встрече в Европе присоединится ЦРУ и премьер Катара

В Киев приехала маршалок польского Сената

Маршалок Сената Польши Малгожата Кидава-Блонская прибыла в Киев с официальным визитом 24 мая с целью укрепления украинско-польских отношений.

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В Киев приехала маршалок польского Сената

Шпионил за Силами обороны в самых горячих точках Донетчины: задержан информатор рф

Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за подразделениями Вооруженных сил Украины, воюющими в горячих точках Донецкой области.

Война •   •  10033 просмотра
Шпионил за Силами обороны в самых горячих точках Донетчины: задержан информатор рф

путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

путин, в ходе визита в белоруссию намерен обсудить с самопровозглашенным президентом александром лукашенко вопросы "безопасности", а также ядерных учений россии с участием белорусских военных.

Новости Мира •   •  7251 просмотра
путин обсудит с лукашенко вторую фазу ядерных учений россии с участием белорусских военных

Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

Китай провел имитацию ракетных ударов и отправил бомбардировщики с боевыми ракетами вблизи Тайваня, проверяя свою способность захватить контроль над ключевыми районами в рамках двухдневных военных учений вокруг острова.

Новости Мира •   •  7130 просмотра
Китай провел имитацию ракетных ударов и поднял бомбардировщики во время учений вблизи Тайваня

В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами на разных участках фронта, во время которых украинские войска успешно отбили многочисленные российские атаки и нанесли противнику значительные потери.

Война •   •  8120 просмотра
В течение суток на фронте зафиксировано 113 боевых столкновений - Генштаб

Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

Греция изучает старые и новые запросы Украины на военную помощь, включая ракеты, зенитные системы, истребители и боеприпасы, гарантируя при этом, что это не будет иметь негативного влияния на способность ее собственных вооруженных сил.

Война •   •  9601 просмотра
Греция изучает новые и старые запросы Украины о военной помощи - СМИ

Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов

11 018 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.

Общество •   •  7981 просмотра
Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

НАБУ подозревает бывшего министра Николая Сольского в незаконной помощи бойцам АТО приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук, несмотря на решение Верховного суда о том, что эта земля не имела отношения к НААНУ.

политика •   •  49491 просмотра
Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.

политика •   •  35577 просмотра
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg