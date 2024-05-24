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Ізраїль відновлює переговори з ХАМАС щодо заручників: до зустрічі у Європі приєднається ЦРУ і прем’єр Катару

Ізраїль відновлює переговори з ХАМАС щодо заручників: до зустрічі у Європі приєднається ЦРУ і прем’єр Катару

Київ • УНН

 • 25724 перегляди

Ізраїль, ЦРУ і Катар мають відновити переговори в Європі про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом.

Директор ЦРУ зустрінеться з главою Мосаду у Європі з метою відновити переговори про звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом. У яких також можуть брати участь офіційні особи з Катару та Єгипту. Про це пише УНН із посиланням на The Times та Rai News.

Деталі

Директор ЦРУ Вільям Бернс найближчими днями вирушить до Європи, щоб зустрітися з головою Моссада Девідом Барнеа. До зустрічі може приєднатися прем’єр-міністр Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані. Тема зустрічі - відновлення переговорів про звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом. Про це стало відомо редакції The Times, інформація підтвердили два чиновники.

Зазначена зустріч високого рівня стане першою з тих пір, як переговори були зупинені два тижні тому після реакції ХАМАС на пропозицію, розроблену американськими, катарськими та єгипетськими посередниками. Під час попередніх переговорів поправки були визнані неприйнятними.

Довідка

Пропозиція передбачала поетапне звільнення 128 ізраїльських заручників, що залишилися, починаючи зі звільнення 33 жінок, літніх і хворих викрадених протягом шеститижневого періоду перемир'я. На другому етапі передбачалося звільнення решти заручників і переговори про постійне припинення вогню. Тіла заручників, утримуваних ХАМАС, потім будуть звільнені під час третього етапу.

Нагадаємо

Ізраїль заявляє про готовність відновити переговори про перемир'я з ХАМАС для звільнення заручників і припинення вогню на тлі триваючої війни в Газі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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