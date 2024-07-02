Массовая эвакуация палестинцев из большей части Хан-Юниса является признаком того, что ЦАХАЛ начнет новое наземное наступление на второй по величине город сектора Газа. Пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Судя по приказу об эвакуации жителей города, Хан-Юнис, эта территория станет новой целью рейдов армии Израиля для преследования боевиков ХАМАС. Большая часть Хан-Юниса была разрушена в ходе длительного штурма в начале 2024 года, однако большое количество палестинцев вернулось обратно, спасаясь от другого израильского наступления на самый южный город Газы, Рафах.

Справка

В новом приказе израильской армии об эвакуации из города Хан-Юнис в Газе говорится, что Хан-Юнис станет мишенью для повторной военной операции на Газу. В распоряжении говорится о восточной половине Хан-Юниса, также затрагивается большая часть юго-восточной части сектора Газа. Израиль приказал людям перебраться в Муваси, прибрежную зону, обозначенную израильской армией как безопасную зону и заполненную многолюдными и антисанитарными палаточными лагерями.

Ранее армия Израиля сообщила, что из Хан-Юниса был выпущен ракетный залп из Газы.

Дополнение

На прошлой неделе военные Израиля приказали эвакуировать северный район Газы Шиджайя, после чего последовали интенсивные бои.

Нетаньяху заявил в понедельник, что военные "добились прогресса в завершении фазы уничтожения террористической армии ХАМАСа".

France24 пишет, что возобновление боевых действий в районе Хан-Юниса может еще больше затруднить доступ палестинцев к питьевой воде. В зону эвакуации включен водопровод, который Израиль проложил после критики по поводу перекрытия воды в этой полосе в начале войны.

Также в зоне находится территория вокруг контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом, основного пункта пропуска на юг Газы, а также маршрута помощи внутри территории, которую, как заявил Израиль, он будет охранять.

План США о прекращении огня в Газе: ХАМАС заявил про "путь к соглашению", однако в СМИ различные интерпретации