Израиль приближается к завершению ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа, заявил в понедельник израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет АР, передает УНН.

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"Мы приближаемся к концу фазы уничтожения ХАМАС, удары по оставшемуся потенциалу будут продолжаться", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Нетаньяху.

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Нетаньяху заявлял, что его страна по-прежнему "благосклонна к израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США Байден". В то же время он неоднократно подчеркивал, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников" и "не уничтожит ХАМАС".

Контекст

Ранее стало известно, что ХАМАС внес ряд поправок в проект мирной инициативы. По данным The Wall Street Journal, в частности, в движении хотят, чтобы соглашение предусматривало вывод израильских военных из сектора вдоль границы с Египтом до конца первой недели реализации соглашения.

ХАМАС будет ждать полного вывода израильских войск из анклава и объявления постоянного прекращения огня прежде, чем начнет отпускать заложников. Кроме того, в движении хотят, чтобы Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем в рамках соглашения.

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