Ізраїль близький до викорінення військового потенціалу ХАМАС – Нетаньягу
Київ • УНН
Ізраїль близький до ліквідації військового потенціалу Хамасу в Газі, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Ізраїль наближається до завершення ліквідації військового потенціалу палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази, заявив у понеділок ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу, пише АР, передає УНН.
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"Ми наближаємося до кінця фази знищення ХАМАС, удари по потенціалу, що залишився, триватимуть", - наводять західні ЗМІ витяги із заяви Нетаньягу.
Доповнення
Нетаньягу заявляв, що його країна, як і раніше, "прихильна до ізраїльської пропозиції про припинення вогню, яку привітав президент США Байден". Водночас він неодноразово наголошував, що Ізраїль "не закінчить війну, поки не поверне всіх заручників" і "не знищить ХАМАС".
Контекст
Раніше стало відомо, що ХАМАС вніс низку поправок до проєкту мирної ініціативи. За даними The Wall Street Journal, зокрема, у русі хочуть, щоб угода передбачала виведення ізраїльських військових із сектору вздовж кордону з Єгиптом до кінця першого тижня реалізації угоди.
ХАМАС чекатиме повного виведення ізраїльських військ з анклаву та оголошення постійного припинення вогню перш, ніж почне відпускати заручників. Крім того, у русі хочуть, щоб Ізраїль не міг забороняти звільнення будь-кого конкретного з палестинських ув'язнених із ізраїльських в'язниць у межах угоди.
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