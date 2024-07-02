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Ізраїль розпорядився про евакуацію з міста Хан-Юніс у Газі, очікується відновлення бойових дій

Київ • УНН

 • 14351 перегляди

Ізраїль віддає наказ про масову евакуацію Хан-Юніса в секторі Газа, сигналізуючи про відновлення наземного наступу на бойовиків ХАМАС.

Ізраїль розпорядився про евакуацію з міста Хан-Юніс у Газі, очікується відновлення бойових дій

Масова евакуація палестинців з більшої частини Хан-Юніса є ознакою того, що ЦАХАЛ почне новий наземний наступ на друге за величиною місто у секторі Газа. Пише УНН з посиланням на France24.

Деталі

Судячи з наказу про евакуацію жителів міста Хан-Юніс, ця територія стане новою метою рейдів армії Ізраїлю для переслідування бойовиків ХАМАС. Більша частина Хан-Юніса була зруйнована під час тривалого штурму на початку 2024 року, проте велика кількість палестинців повернулася назад, рятуючись від іншого ізраїльського наступу на найпівденніше місто Гази, Рафах.

Довідка

У новому наказі ізраїльської армії про евакуацію з міста Хан-Юніс у Газі йдеться, що Хан-Юніс стане мішенню для повторної військової операції на Газу. У розпорядженні йдеться про східну половину Хан-Юніса, також зачіпається більша частина південно-східної частини сектору Газа. Ізраїль наказав людям перебратися в Мувасі, прибережну зону, позначену ізраїльською армією як безпечна зона і заповнену багатолюдними й антисанітарними наметовими таборами.

Раніше армія Ізраїлю повідомила, що з Хан-Юніса було випущено ракетний залп із Гази.

Доповнення

Минулого тижня військові Ізраїлю наказали евакуювати північний район Гази Шиджайя, після чого почалися інтенсивні бої.

Нетаньягу заявив у понеділок, що військові "домоглися прогресу в завершенні фази знищення терористичної армії ХАМАСу".

France24 пише, що відновлення бойових дій у районі Хан-Юніса може ще більше ускладнити доступ палестинців до питної води. До зони евакуації включено водопровід, який Ізраїль проклав після критики з приводу перекриття води в цій смузі на початку війни.

Також у зоні знаходиться територія навколо контрольно-пропускного пункту Керем-Шалом, основного пункту пропуску на південь Гази, а також маршруту допомоги всередині території, яку, як заявив Ізраїль, він буде охороняти.

План США про припинення вогню в Газі: ХАМАС заявив про "шлях до угоди", однак у ЗМІ різні інтерпретації12.06.2024, 10:06 • 15551 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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