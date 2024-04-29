Израиль обещает увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы

В течение ближайших дней Израиль позволит нарастить объем гуманитарной помощи, направляющейся в сектор Газа. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В течение прошлых недель объем гуманитарной помощи, направлявшейся в Газу, существенно вырос. В течение следующих дней поток гумпомощи в Газу продолжит расти еще больше - заявил Хагари.

По его словам, это станет возможным благодаря использованию для доставки гумпомощи израильского порта Ашдод, открытию нового пункта пропуска на севере Газы и увеличению доставки грузов из Иордании на юге Газы.

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Он рассказал, что сейчас в Газу доставляют воду, продовольствие, стройматериалы и другую помощь.

Хагари добавил, что Израиль также работает с США над созданием "временного морского причала", который позволит осуществлять перезагрузку с лодки на лодку.

Доставка помощи жителям Газы - главный приоритет, поскольку мы воюем против ХАМАСа, а не народа Газы - подчеркнул представитель Армии обороны Израиля.

Напомним

В воскресенье, 28 апреля, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Стороны обсудили открытие дополнительных контрольно-пропускных пунктов в Газе, увеличение гуманитарной помощи, а также переговоры об освобождении заложников и прекращении огня на фоне опасений голода.