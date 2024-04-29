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Ізраїль обіцяє збільшити обсяги гуманітарної допомоги для Гази

Ізраїль обіцяє збільшити обсяги гуманітарної допомоги для Гази

Київ • УНН

 • 22259 перегляди

Ізраїль збільшить обсяг гуманітарної допомоги, що надходить до Гази, дозволивши збільшити потік води, продовольства, будівельних матеріалів та іншої допомоги через ізраїльський порт Ашдод та новий контрольно-пропускний пункт на півночі Гази.

Упродовж найближчих днів Ізраїль дозволить наростити обсяг гуманітарної допомоги, що прямує до сектору Гази. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Протягом минулих тижнів обсяг гуманітарної допомоги, що прямувала до Гази, суттєво зріс. Протягом наступних днів потік гумдопомоги до Гази продовжить зростати ще більше  

- заявив Хагарі. 

За його словами, це стане можливим завдяки використанню для доставки гумдопомоги ізраїльського порту Ашдод, відкриття нового пункту пропуску на півночі Гази та збільшення доставки вантажів з Йорданії на півдні Гази.

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Він розповів, що наразі До Гази доправляють воду, продовольство, будматеріали й іншу допомогу.

Хагарі додав, що Ізраїль також працює із США над створенням "тимчасового морського причалу", який дозволить здійснювати перезавантаження з човна на човен.

Доставка допомоги мешканцям Гази - головний пріоритет, оскільки ми воюємо проти ХАМАСу, а не народу Гази

- наголосив речник Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо

В неділю, 28 квітня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів в Газі, збільшення гуманітарної допомоги, а також переговори про звільнення заручників і припинення вогню на тлі побоювань голоду.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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