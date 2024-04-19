Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  172183 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  206773 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  206947 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  168357 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117649 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128558 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139477 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137986 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124428 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103870 просмотра

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Израильские ракеты нанесли удар по территории Ирана.

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В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

В Днепре из-за ракетного обстрела были активированы системы противовоздушной обороны, а глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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Системы противовоздушной обороны сбили 25 воздушных целей, приближавшихся к белгородской области, нанеся ущерб жилым домам, складам, автомобилям и другой инфраструктуре.

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ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В столице Украины и других областях объявлена воздушная тревога.

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Военно-воздушные Силы Украины информируют о ракете, направляющейся на северо-запад в Николаевской области.

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В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете

В Индии началась избирательная кампания, в которой участвуют почти миллиард избирателей. Ожидается, что правящая партия во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одержит победу.

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В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете

Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США - Шмыгаль

Во время своего визита в США премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил разблокирование военной и финансовой помощи, американские инвестиции в украинскую экономику и использование замороженных российских активов.

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Мы наконец увидели сдвиги в вопросе разблокирования помощи от США - Шмыгаль

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о возможных атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Сумской области.

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