Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, израильские ракеты ударили по Ирану.

По данным иранского информационного агентства Fars, в аэропорту города Исфахан произошел взрыв, однако причины этого события пока неизвестны.

Отметим, что несколько иранских ядерных объектов расположены в провинции Исфахан, в частности, Натанз, который является центром иранской программы по обогащению урана.

Напомним

Недавно Иран нанес удар по Израилю в ответ на нападение на посольство Ирана в Сирии.

ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль