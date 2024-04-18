ЕС ужесточит санкции против Ирана из-за ракетной атаки на Израиль

Лидеры ЕС усилят санкции против Ирана после ракетной атаки на Израиль. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Лидеры Европейского Союза приняли решение усилить санкции против Ирана после ракетной и беспилотниковой атаки Тегерана на Израиль.

Лидеры ЕС осудили атаку и подтвердили свою поддержку Израиля.

Следовательно, новые санкции будут направлены против компаний, которые производят беспилотники и ракеты.

Мы считаем, что очень важно сделать все, чтобы изолировать Иран - заявил Председатель саммита Шарль Мишель.

Напомним

Иран совершил масштабную атаку на Израиль, используя около 300 беспилотников и ракет различных типов, отвечая на удар по своему посольству в Дамаске.

США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль