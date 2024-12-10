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Израиль нанес масштабный удар по Сирии: танки приближаются к Дамаску

Израиль нанес масштабный удар по Сирии: танки приближаются к Дамаску

Киев  •  УНН

 • 7993 просмотра

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Израильские военные совершили 250 авиаударов по военным объектам Сирии, включая авиабазы и военные объекты. Танки ЦАХАЛ продвигаются к пригороду Дамаска, а израильские ВВС близки к уничтожению сирийских ВВС.

Израильские военные нанесли 250 авиаударов по военным объектам в Сирии,  танки ЦАХАЛ продвигаются к предместью Дамаска, пишет Al Mayadeen, передает УНН

Детали 

Израильские СМИ сообщили, что менее чем за два дня было совершено около 300 рейдов против Сирии, добавив, что израильские ВВС приближаются к уничтожению всех сирийских ВВС. 

В ночь на вторник израильские оккупационные войска продолжили наносить удары по Сирии, в основном, по военным объектам Сирии.  Как сообщает Al Mayadeen, под израильские удары попал город Саламия, что на востоке провинции Хама. 

Военные самолеты также атаковали авиабазу Шайрат в пригороде Холмса. Кроме того, израильские удары были нацелены на военные объекты в северном регионе провинции Ракка. В настоящее время сообщается о  250 израильских  ударах, которые  были направлены на военные объекты в стране. 

Ранее 

Сообщалось, что  израильские сухопутные войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией. Военные взяли под свой контроль гору Хермон и другие стратегические позиции для защиты границы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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