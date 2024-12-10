Израиль нанес масштабный удар по Сирии: танки приближаются к Дамаску
Киев • УНН
Израильские военные совершили 250 авиаударов по военным объектам Сирии, включая авиабазы и военные объекты. Танки ЦАХАЛ продвигаются к пригороду Дамаска, а израильские ВВС близки к уничтожению сирийских ВВС.
Израильские военные нанесли 250 авиаударов по военным объектам в Сирии, танки ЦАХАЛ продвигаются к предместью Дамаска, пишет Al Mayadeen, передает УНН.
Детали
Израильские СМИ сообщили, что менее чем за два дня было совершено около 300 рейдов против Сирии, добавив, что израильские ВВС приближаются к уничтожению всех сирийских ВВС.
В ночь на вторник израильские оккупационные войска продолжили наносить удары по Сирии, в основном, по военным объектам Сирии. Как сообщает Al Mayadeen, под израильские удары попал город Саламия, что на востоке провинции Хама.
Военные самолеты также атаковали авиабазу Шайрат в пригороде Холмса. Кроме того, израильские удары были нацелены на военные объекты в северном регионе провинции Ракка. В настоящее время сообщается о 250 израильских ударах, которые были направлены на военные объекты в стране.
Ранее
Сообщалось, что израильские сухопутные войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону на границе с Сирией. Военные взяли под свой контроль гору Хермон и другие стратегические позиции для защиты границы.