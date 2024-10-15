Израиль ликвидировал руководителя авиационного подразделения ХАМАС

Армия обороны Израиля вместе с израильской службой безопасности ликвидировали Самера Абу Дакку, руководителя авиационного подразделения ХАМАС. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

По информации, ликвидированный носил имя Абу Дакка, который сменил предыдущего руководителя в октябре 2023 года. Он был ответственен за многочисленные террористические атаки, включая запуски беспилотников на территорию Израиля. Он также играл ключевую роль в создании авиационного подразделения ХАМАС и был причастен к атакам во время резни 7 октября 2023 года.

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