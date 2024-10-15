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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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МИД Украины: Высказывания Джареда Лето о "русской энергии" являются оскорблением для защитников свободы

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Израиль ликвидировал руководителя авиационного подразделения ХАМАС

Израиль ликвидировал руководителя авиационного подразделения ХАМАС

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 21:39  •  1462 просмотра

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Армия обороны Израиля и служба безопасности ликвидировали Самера Абу Дакку, руководителя авиационного подразделения ХАМАС. Он был ответственен за многочисленные террористические атаки и играл ключевую роль в создании авиационного подразделения.

Армия обороны Израиля вместе с израильской службой безопасности ликвидировали Самера Абу Дакку, руководителя авиационного подразделения ХАМАС. Об этом сообщает ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

По информации, ликвидированный носил имя Абу Дакка, который сменил предыдущего руководителя в октябре 2023 года. Он был ответственен за многочисленные террористические атаки, включая запуски беспилотников на территорию Израиля. Он также играл ключевую роль в создании авиационного подразделения ХАМАС и был причастен к атакам во время резни 7 октября 2023 года.

Израиль заявил о ликвидации командира подразделения противотанковых ракет «Хезболлы»11 октября 2024, 11:56 • 11744 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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