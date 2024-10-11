Израиль заявил о ликвидации командира подразделения противотанковых ракет «Хезболлы»
Киев • УНН
Израильские военные заявили о ликвидации командира противотанкового подразделения «Хезболла Радван» в Ливане. Также были уничтожены пусковая установка и объекты хранения оружия «Хезболлы».
Израильские военные объявили в пятницу, что они ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения "Хезболла Радван" в ливанском районе Мейс-эль-Джабаль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ЦАХАЛ в Telegram.
Детали
В своем заявлении израильские военные заявили, что Араб эль Шога "несет ответственность за многочисленные противотанковые ракетные атаки по району Рамот - Нафтали на севере Израиля"
Израильские силы "также обнаружили и поразили пусковую установку, которая была готова вести огонь в сторону израильской территории и солдат", а также "ударили по объектам хранения оружия Хезболлы", добавили военные.
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" и его преемников. В частности, министр обороны подтвердил вероятную ликвидацию Хашема Сафиеддина, который должен был заменить Насраллу.