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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль заявил о ликвидации командира подразделения противотанковых ракет «Хезболлы»

Израиль заявил о ликвидации командира подразделения противотанковых ракет «Хезболлы»

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 11:56  •  3855 просмотра

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Израильские военные заявили о ликвидации командира противотанкового подразделения «Хезболла Радван» в Ливане. Также были уничтожены пусковая установка и объекты хранения оружия «Хезболлы».

Израильские военные объявили в пятницу, что они ликвидировали командира противотанкового ракетного подразделения "Хезболла Радван" в ливанском районе Мейс-эль-Джабаль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ЦАХАЛ в Telegram. 

Детали

В своем заявлении израильские военные заявили, что Араб эль Шога "несет ответственность за многочисленные противотанковые ракетные атаки по району Рамот - Нафтали на севере Израиля"

Израильские силы "также обнаружили и поразили пусковую установку, которая была готова вести огонь в сторону израильской территории и солдат", а также "ударили по объектам хранения оружия Хезболлы", добавили военные.

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" и его преемников. В частности, министр обороны подтвердил вероятную ликвидацию Хашема Сафиеддина, который должен был заменить Насраллу.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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