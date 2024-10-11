Ізраїль заявив про ліквідацію командира підрозділу протитанкових ракет "Хезболли"
Київ • УНН
Ізраїльські військові заявили про ліквідацію командира протитанкового підрозділу "Хезболла Радван" у Лівані. Також було знищено пускову установку та об'єкти зберігання зброї "Хезболли".
Ізраїльські військові оголосили в п'ятницю, що вони ліквідували командира протитанкового ракетного підрозділу "Хезболла Радван" у ліванському районі Мейс-ель-Джабаль. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву ЦАХАЛ у Telegram.
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У своїй заяві ізраїльські військові заявили, що Араб ель Шога "несе відповідальність за численні протитанкові ракетні атаки по району Рамот - Нафталі на півночі Ізраїлю"
Ізраїльські сили "також виявили та вразили пускову установку, яка була готова вести вогонь у бік ізраїльської території та солдатів", а також "ударили по об’єктах зберігання зброї Хезболли", додали військові.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" та його наступників. Зокрема, міністр оборони підтвердив імовірну ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав замінити Насраллу.