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Ізраїль заявив про ліквідацію командира підрозділу протитанкових ракет "Хезболли"

Київ • УНН

 • 12570 перегляди

Ізраїльські військові заявили про ліквідацію командира протитанкового підрозділу "Хезболла Радван" у Лівані. Також було знищено пускову установку та об'єкти зберігання зброї "Хезболли".

Ізраїль заявив про ліквідацію командира підрозділу протитанкових ракет "Хезболли"

Ізраїльські військові оголосили в п'ятницю, що вони ліквідували командира протитанкового ракетного підрозділу "Хезболла Радван" у ліванському районі Мейс-ель-Джабаль. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву ЦАХАЛ у Telegram. 

Деталі

У своїй заяві ізраїльські військові заявили, що Араб ель Шога "несе відповідальність за численні протитанкові ракетні атаки по району Рамот - Нафталі на півночі Ізраїлю"

Ізраїльські сили "також виявили та вразили пускову установку, яка була готова вести вогонь у бік ізраїльської території та солдатів", а також "ударили по об’єктах зберігання зброї Хезболли", додали військові.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" та його наступників. Зокрема, міністр оборони підтвердив імовірну ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав замінити Насраллу.

Тетяна Краєвська

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