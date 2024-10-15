Ізраїль ліквідував керівника авіаційного підрозділу ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю разом із ізраїльською службою безпеки ліквідували Самера Абу Дакку, керівника авіаційного підрозділу ХАМАС. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.

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За інформацією, ліквідований мав ім’я Абу Дакка, який змінив попереднього керівника в жовтні 2023 року. Він був відповідальний за численні терористичні атаки, включаючи запуски безпілотників на територію Ізраїлю. Він також відігравав ключову роль у створенні авіаційного підрозділу ХАМАС і був причетний до атак під час різанини 7 жовтня 2023 року.

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