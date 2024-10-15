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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ізраїль ліквідував керівника авіаційного підрозділу ХАМАС

Київ • УНН

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Армія оборони Ізраїлю та служба безпеки ліквідували Самера Абу Дакку, керівника авіаційного підрозділу ХАМАС. Він був відповідальний за численні терористичні атаки та відігравав ключову роль у створенні авіаційного підрозділу.

Ізраїль ліквідував керівника авіаційного підрозділу ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю разом із ізраїльською службою безпеки ліквідували Самера Абу Дакку, керівника авіаційного підрозділу ХАМАС. Про це повідомляє ЦАХАЛ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ліквідований мав ім’я Абу Дакка, який змінив попереднього керівника в жовтні 2023 року. Він був відповідальний за численні терористичні атаки, включаючи запуски безпілотників на територію Ізраїлю. Він також відігравав ключову роль у створенні авіаційного підрозділу ХАМАС і був причетний до атак під час різанини 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль заявив про ліквідацію командира підрозділу протитанкових ракет "Хезболли"11.10.24, 14:56 • 12570 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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