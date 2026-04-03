Изменения в мобилизации и СЗЧ, сроки службы, выплаты – Минобороны готовит ряд решений для армии
Киев • УНН
Минобороны разрабатывает новые подходы к мобилизации, срокам службы и выплатам для пехотинцев. Готовятся меры по СЗЧ и развитию экспорта вооружения.
Министерство обороны Украины готовит ряд решений по итогам совещания Президента Украины Владимира Зеленского с Министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Среди задач на следующие несколько недель — усиление украинской пехоты, усовершенствование системы контрактов в Силах обороны и реагирование на случаи самовольного оставления части (СОЧ)
Решения будут практическими и такими, которые реально сработают в армии.
Как отмечал Михаил Федоров, Минобороны уже провело с пехотинцами и штурмовиками обсуждение решений, которые готовятся для армии.
В частности, будут внедрены ключевые изменения:
- в процессе мобилизации;
- СОЧ;
- отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев — относительно сроков службы и денежного обеспечения.
Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.
Отдельно по итогам совещания с Президентом прорабатываются шаги для масштабирования экспортных возможностей украинских производителей вооружения и развития совместных производств с международными партнерами.
