Из-за вражеских обстрелов в Херсоне перебои со светом

В Херсоне наблюдаются перебои с электричеством в результате вражеских обстрелов. Аварийные работы осложняются из-за высокой активности российских дронов, часть города остается без света, сообщил в понедельник председатель Херсонской ОГА Роман Мрочко в Telegram, пишет УНН.

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«Вследствие вражеских обстрелов в Херсоне наблюдаются перебои с электроснабжением. В Центральном районе сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы, из-за этого часть потребителей обесточена. Без электричества со вчерашнего дня и часть прибрежной зоны Днепровского района», - сообщил Мрочко.

По его словам, сложная ситуация с безопасностью, обусловленная прежде всего «чрезвычайно высокой активностью российских дронов, не позволяет оперативно приступить к ликвидации повреждений».

В Херсоне с утра уже 3 пострадавших из-за атак рф дронами, в области еще 3 раненых