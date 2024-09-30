Через ворожі обстріли у Херсоні перебої зі світлом
Київ • УНН
У Херсоні спостерігаються перебої з електрикою внаслідок ворожих обстрілів. Аварійні роботи ускладнюються через високу активність російських дронів, частина міста залишається без світла.
У Херсоні спостерігаються перебої з електрикою внаслідок ворожих обстрілів. Аварійні роботи ускладнюються через високу активність російських дронів, частина міста залишається без світла, повідомив у понеділок голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні спостерігаються перебої з електропостачанням. У Центральному районі наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи, через це частину споживачів знеструмлено. Без електрики від учора і частина прибережної зони Дніпровського району", - повідомив Мрочко.
З його слів, складна безпекова ситуація, зумовлена передусім "надзвичайно високою активністю російських дронів, не дозволяє оперативно приступити до ліквідації пошкоджень".
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